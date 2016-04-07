Голландское "нет" ассоциации: что делать Украине

7 апреля 2016, 17:02

Результат референдума вряд ли стал сюрпризом для руководства Нидерландов.

Табло с призывом голосовать за (JA) или против (NEE) Ассоциации Украины с ЕС

По результатам предварительного подсчета референдума в Нидерландах более 60% голландцев высказались против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Такой итог — сигнал не только Брюсселю, но и Киеву.

Не секрет, что инициаторы референдума по вопросу сближения Украины с ЕС целились не столько по Киеву, сколько по Брюсселю. Активисты GeenPeil не скрывают, что вопрос ратификации СА с Украиной стал всего лишь первым подходящим, который они смогли вынести на референдум после принятия соответствующего закона. И не исключают, что следующим этапом станет организация дискуссии о выходе Нидерландов из ЕС, поскольку провести плебисцит по этому вопросу по закону нельзя. Назначенный на конец июня референдум по выходу из ЕС Великобритании, очевидно, будет способствовать усилению активности евроскептиков во всех странах Евросоюза.

Результат референдума вряд ли стал сюрпризом для руководства Нидерландов. Социологические замеры накануне опроса фиксировали устойчивый негативный настрой голландцев. Скорее всего, в Амстердаме рассчитывали на низкую явку, что позволило бы признать опрос не состоявшимся и снять проблему малой кровью. Но, по предварительным подсчетам, количество принявших участие в плебисците превысило 30-процентный порог, а внушительная численность лагеря противников ассоциации не позволяет руководству страны проигнорировать его результаты, несмотря на консультативный характер референдума. Да и приближающиеся парламентские выборы обязывают более чутко реагировать на мнение будущих избирателей. Поэтому премьер Марк Рютте уже заявил, что процесс ратификации не может продвигаться вперед, и пообещал провести консультации по этому вопросу с парламентом и европейскими партнерами.

Поиск подходящего ответа на такой итог голосования потребует времени. Причем, по оценкам голландского премьера, счет идет не на дни, а на недели. А, возможно, и месяцы. Несмотря на то, что Соглашение об ассоциации уже ратифицировано 27 членами ЕС, референдум в Нидерландах ставит процесс его вступления в силу на паузу. Впрочем, экономическая часть соглашения уже действует с начала нынешнего года и, очевидно, каких-либо изменений в этом направлении не будет. К тому же претензий к зоне свободной торговли между Украиной и ЕС у противников СА практически нет. Да и искусственно привязанный к дате референдума ответ на заявку о либерализации визового режима для Украины, скорее всего, будет положительным, поскольку все необходимые для этого условия Киев выполнил.

Палатка для голосования

ЕС заинтересован в том, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, доказав не только действенность проекта "Восточное партнерство", но и способность Союза адекватно отвечать на вызовы и угрозы своей целостности. Особенно с оглядкой на то, что на фоне миграционного кризиса и терактов в Европе позиции евроскептиков значительно усиливаются. Да и о необходимости бороться с российской пропагандой, направленной на разрушение ЕС, в европейских столицах уже говорят открыто. Можно не сомневаться, что Кремль организует мощное информационное цунами по поводу потери контроля Брюсселя и приближающегося краха Евросоюза.

Для Киева же негативный результат референдума в Нидерландах должен стать стимулом для более эффективной работы, направленной на преобразование страны и приближение уровня жизни украинцев к европейскому. Ведь Соглашение об ассоциации — это руководство к действию, а не билет в гарантировано сытое будущее в ЕС. Тем более что в составе Евросоюза Украину не видят еще минимум добрый десяток лет. Без убедительных успехов в реформировании, преодоления коррупции и следования демократическим принципам на деле, а не в декларациях наша страна по-прежнему будет на обочине европейской цивилизации, независимо от наличия или отсутствия ратифицированных соглашений.

Отечественной политической элите предстоит начать, наконец, оправдывать полученные авансы, как от собственных граждан, так и от западных партнеров, сосредоточившись, прежде всего, на решении внутренних проблем и защите национальных интересов. Научиться самостоятельно разрешать политические кризисы, а не только продуцировать их. Необходимо разблокировать работу парламента и правительства, и доказать способность власти реализовать многочисленные обещания, отказавшись хотя бы на время от политических игр.

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Евросоюз Украина авторская статья Нидерланды Наталия Гейчук ассоциация референдум
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