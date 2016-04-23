Пропаганда и городской террор. Эксперт рассказал, как может расширяться война на Донбассе

Слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что проведение выборов на оккупированном Донбассе возможно лишь в случае полного выполнения всех пунктов Минских соглашений и в первую очередь — прекращения огня, нужно подкрепить и другими пунктами.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"До тех пор, пока не будет демилитаризирована оккупированная территория, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, ни о каких выборах не может идти и речи", — рассказал политический эксперт.

Комментируя вопрос о предпосылках возобновления активных боевых действий на Донбассе, политолог заметил: "Война будет продолжаться, и средства этой войны, к сожалению, от пропагандистского до городского террора будут расширяться. А мир на Донбассе начнет "появляться" не ранее, чем российские оккупационные войска покинут территорию Донбасса".

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, сколько может продлиться конфликт на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": Виктор Небоженко: мир начнет "появляться" на Донбассе, когда российские войска покинут его.