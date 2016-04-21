Парубий рассказал, когда возможны выборы на оккупированном Донбассе

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что проведение выборов на оккупированном Донбассе возможно лишь в случае полного выполнения всех пунктов Минских соглашенийи в первую очередь необходимо выполнить первый пункт — прекращение огня.

По его словам, необходимо создать предпосылки для механизма проведения волеизъявления, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я хочу повторить одну простую вещь, которую все время говорю: есть первый пункт Минских соглашений, который называется "Прекращение огня". Очень сложно говорить о выполнении 13, 14, 15 или 8 пункта в то время, когда первый пункт ежедневно грубо нарушается атаками оккупантов", — сказал он.

"Будучи большим сторонником мирного урегулирования,…настаиваю и буду настаивать на выполнении первой позиции Минских соглашений — прекращении огня, а потом продолжать дискуссию по другим вопросам", — подчеркнул спикер украинского парламента.

"Дискуссия относительно выборов должна иметь философско-мировоззренческий характер, а не только технический. И для этого должны быть созданы предпосылки, которые обеспечили бы механизм проведения выборов", — подчеркнул он.

Спикер подчеркнул, что выборы являются наивысшим инструментом демократии, который может работать лишь при обеспечении ряда свобод — слова и выбора, а также безопасности.

"К примеру, закрытие границы (неподконтрольного участка российско-украинской границы, — ред.) — это техническая вещь, которую можно определять по датам и средствам – выходят военные, стоят пограничники. Проведение выборов не является технической вещью", — отметил Парубий.

Спикер считает недопустимым проведение выборов, когда по улицам населенных пунктов Донбасса ходят боевики с автоматами.

При этом он подчеркнул, что "выборы — это вершина пирамиды, до которой возможно добраться, лишь обеспечив все вышеперечисленное".

"Я являюсь сторонником минских соглашений, чтобы наши граждане на временно оккупированной территории, как и другие граждане Украины, могли воспользоваться своим правом и выбрать тех руководителей, которые будут управлять по принципу доверия, а не по принципу, у кого больше банды боевиков", — пояснил Парубий.

Напомним, в ЦИК ранее отмечали, что в ближайшие два года выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей провести будет невозможно.