Эксперт спрогнозировал, сколько может продлиться конфликт на Донбассе

На востоке Украины возникший конфликт может продлиться еще несколько лет, а роль иностранцев в сепаратистском движении не стоит преувеличивать.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко сообщил во время чата на "Главреде".

По его словам, два года противостояния уже прошло, "придется терпеть еще столько же".

"С самого начала конфликта я прогнозировал, что он продлится от двух до пяти лет", — отметил эксперт.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что "не надо преувеличивать роль дагестанцев, чеченцев и всех иногородних в сепаратистском движении". "Донецкие всегда не любили иногородних", — добавил Небоженко.

"Вспомните хотя бы то, как местные "ополченцы" подставили чеченцев, которые понесли огромные потери при первом штурме ДАПа… появление "неместных героев" с Кавказа… резко сужает возможности местной "администрации" по контролю над оккупированными территориями", — объяснил политолог.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что для урегулирования конфликта на захваченных территориях Донбасса могут понадобиться годы. Ознакомиться с его мнением можно здесь.