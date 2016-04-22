Виктор Небоженко: мир начнет "появляться" на Донбассе, когда российские войска покинут его

На сайте "Главред" состоялся чат с политологом и социологом, директором социологической службы "Украинский барометр" Виктором Небоженко. Общаясь с читателями, он рассказал, сколько еще может продолжаться война на Донбассе, когда в этом регионе можно будет провести местные выборы, почему Путин постарается как можно быстрее избавиться от Надежды Савченко, насколько долговечной будет сформированная коалиция, чего ждать от премьера Гройсмана и нового Кабмина, каковы перспективы Михеила Саакашвили в украинской политике, а также какова вероятность досрочных парламентских выборов.

Представляем стенограмму чата с Виктором Небоженко.

Edmon: Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что на урегулирование конфликта на востоке Украины могут понадобиться годы. Так ли это? Сколько Украине жить с этим нарывом в виде оккупированного и неспокойного Донбасса?

Виктор Небоженко: С момента начала конфликта я прогнозировал, что он будет длиться от двух до пяти лет. Два года уже прошло. Придется потерпеть еще столько же.

Arkadij: В последние дни сообщают о том, что Россия перебрасывает на Донбасс новые силы. И разведка давала такую информацию, и "Информационное сопротивление" Тымчука. В частности, разведка говорила, что сюда перебрасываются дагестанцы и чеченцы, ИС — что продолжают накапливать силы и средства в районе Докучаевска и Волновахи. Как вы думаете, с чем это связано? Они готовятся обороняться или планируют атаковать? Вы прогнозируете возобновление масштабных боев на Донбассе в ближайшие месяцы?

Виктор Небоженко: Не надо преувеличивать роль дагестанцев, чеченцев и всех иногородних в сепаратистском движении. Донецкие всегда не любили приезжих. Вспомните хотя бы то, как местные ополченцы подставили чеченцев, которые понесли огромные потери при первом штурме донецкого аэропорта. Кроме того, появление "неместных героев" с Кавказа на оккупированных территориях резко сужает возможности местной администрации по контролю над оккупированными территориями.

Tarass: Парубій назвав умови для проведення виборів на Донбасі: вивести війська і техніку та втихомирити бойовиків. Наскільки реалістичні ци умови до виконання? Чи можливо взагалі провести на окупованих територіях вибори, результати яких потім могла б визнати Україна та світова спільнота? А також з чим пов'язане рішення захарченка про перенесення місцевих виборів у ДНР на 24 липня?

Виктор Небоженко: До тех пор, пока не будет демилитаризирована оккупированная территория, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, ни о каких выборах не может идти и речь.

Pangelina: Міст через Керченську протоку Росія не має права будувати без згоди України. То і Україні, і міжнародній спільноті це байдуже?

Виктор Небоженко: Все это станет поводом для расширения военно-политического противостояния Украины с Россией, в том числе и Керченский мост.

Denys: Чи бачите ви передумови для відновлення активних боїв на Донбасі? Чи можливі спроби бойовиків і РФ розширити підконтрольні їм території? Взагалі, чи хоча б один із ймовірних сценаріїв розвитку передбачає повернення мирного життя на Донбас?

Виктор Небоженко: Война будет продолжаться, и средства этой войны, к сожалению, от пропагандистского до городского террора будут расширяться. А мир на Донбассе начнет "появляться" не ранее, чем российские оккупационные войска покинут территорию Донбасса.

Yuriy_V.: Чи є передумови вважати, що Путін може відступитися від Донбасу, лишити його у спокої? І якщо це станеться, чи буде питання Криму принциповим для Заходу, аби продовжувати санкції проти Росії та чинити тиск на Кремль? Дякую.

Виктор Небоженко: Путин будет всегда "интересоваться" Донбассом, ибо это отвлекает внимание от Крыма. Но крымская проблема является уже головной болью Европы, ибо она развалила архитектуру европейской безопасности.

yur.filippow2012: Уважаемый господин Небоженко! Если заглянуть в недавнее прошлое, чем был вызван разворот политического вектора в сторону ЕС? Было ли это требование экономической элиты, узкого круга олигархов или воля широких масс народа? И какое, с Вашей точки зрения, влияние "третьей силы" на этот процесс? Является ли сейчас такой разворот экономически обоснованным? Если нет, возможен ли обратный разворот?

Виктор Небоженко: Тут слишком много вопросов — придется читать целую лекцию. Скажу коротко. Разворота не будет. Но после прекращения боевых действий между Украиной и РФ определенное восстановление экономических отношений будет наблюдаться.

Inga: Чи поверне Росія Надію Савченко в Україну, які шанси на це? Що чекає на Путіна в разі, якщо вся ця історія з голодуванням закінчиться дуже погано?

Виктор Небоженко: Путин обязательно, если ему не помешает окружение, вернет Надежду Савченко в Украину. И не потому, что ему надо вернуть своих ГРУшников. Проблема Надежды Савченко становится опасной для него как для международного политического лидера. Он может заработать персональные санкции. Поэтому он постарается как можно быстрее избавиться от Савченко и "перебросить" этот горячий шар в руки Порошенко. Но окончательное решение обмена Савченко на российских военных будет принято на совместном совещании администраций президентов Украины и России по рекомендациям местных пиарщиков. Иными словами, обмен произойдет тогда, когда это будет выгодно как президенту Путину, так и президенту Порошенко. Не раньше. Путин не столько хочет забрать своих, сколько избавиться от проблемы Савченко.

Inga: Уповноважений з прав людини у Російській Федерації Елла Памфілова офіційно підтвердила українське громадянство політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Що це визнання громадянства дозволить змінити на краще для цих в'язнів? Чи спрощує і чи означає це, що їх неминуче передадуть в Україну?

Виктор Небоженко: Мне трудно сказать, как поведет себя Россия.

Terenko_S.: Вікторе Сергійовичу, от одне з останніх соціологічних досліджень у Росії показало, що трохи знизився рівень довіри до російського лідера у суспільстві. Питання таке: до яких кроків може вдатися Путін, аби виправити ситуацію і знову заробити бонуси? Нам слід готуватися до чергового "Крим-нашу"?

Виктор Небоженко: То, что российская политика питается исключительно информационной активностью и мифами российских СМИ, это не так страшно. Однако тот очевидный факт, что сам Путин верит в ложь российских СМИ, делает его зависимым от внешнеполитических факторов. Следующее направление болезненного внимания Кремля — это Кавказ, Средняя Азия, Татарстан. Ждите сообщений оттуда.

Pavlo: Наскільки міцною та довговічною буде нині сформована коаліція? Як у подальшому прийматимуться рішення, якщо навіть за ключове питання щодо нового голови Кабміну БПП і НФ разом дали 206 голосів, а решту добирали за рахунок інших політсил?

Виктор Небоженко: Парадокс заключается в том, что у нас есть публичная коалиция и работающее, голосующее правильно большинство, состоящее из части коалиции и части депутатов от "Відродження", "Волі народу" и "Оппо". Такая ситуация очень унизительна для публичной коалиции (БПП + НФ) и очень выгодна Администрации президента. Такое может длиться довольно долго.

Edmon: Чего вы ожидаете от Гройсмана в качестве премьера? Насколько эффективным он будет, по вашим прогнозам, какие вызовы перед ним будут стоять, насколько "послушным" для президента главой правительства он будет?

Виктор Небоженко: Правильно было бы дать возможность Гройсману проработать 100 дней, а потом делать выводы.

semen_senia: Прокомментируйте количественный состав нового КМ? Не слишком ли он раздут? Нужны ли эти шесть вице-премьеров? И насколько эффективными могут быть люди на новых должностях, которых не было раньше в украинском правительстве (вице-премьер по вопросам евроинтеграции, по вопросам АТО и т.д.)?

Виктор Небоженко: Структура сегодняшнего Кабмина не имеет никакого отношения к задачам, которые стоят перед правительством Украины по борьбе с коррупцией и проведению реформ. Структура Кабмина отражает результаты балансов и сделок между различными финансово-промышленными и мафиозными группировками, контролирующими основной состав депутатского корпуса.

Rika: Прокоментуйте, будь ласка, запропонований новий склад Кабміну, його персоналії. Які постаті викликають у вас відверте занепокоєння?

Виктор Небоженко: Давайте дадим сто дней Кабмину, чтобы себя показать. Хотя у меня складывается мнение, что каждый Кабмин хуже предыдущего.

Vega: Пане Вікторе! З чим пов'язана постійна зміна рішення Гройсмана — то він іде на прем'єра, то не хоче, то знову згоден, то знову не хоче? Чому все йде по колу? Чому не можна домовитися?

Виктор Небоженко: Премьер Гройсман — это компромисс между различными политическими силами. И это отражается на нервном поведении молодого премьер-министра. Дальше ему будет еще тяжелее.

Olga__: А чем теперь займется Яценюк? Какое его политическое будущее, учитывая не особо высокие рейтинги?

Виктор Небоженко: Думаю, что на несколько месяцев Яценюк исчезнет с политической арены, а с осени сможет давать политические оценки своему преемнику.

Edmon: Зачем Яценюку понадобилось требовать отмены постановления о признании работы Кабинета Министров в 2015 году неудовлетворительной? Это даже смешно. Чтобы потом в резюме и автобиографии были только позитивные факты? :)

Виктор Небоженко: Яценюк не собирается уходить из большой политики, и он понимает, что его преемнику придется гораздо более тяжелые вещи, чем то, что делал он. Поэтому ему очень важно не оставлять "мины замедленного действия" в своей политической биографии.

dim-dim: В новом Кабмине будет должность вице-премьера по делам АТО и оккупированным территориям, которую должен занять Владимир Кистион. Какие ожидания и прогнозы по поводу этого шага и относительно эффективности этого человека?

Виктор Небоженко: Появление вице-премьера по делам АТО в условиях работы и ответственности губернаторов Донецкой и Луганской областей говорит о том, что власть старается забюрократизировать проблему и коррумпировать ее. А, может быть, и то, и другое вместе.

Yuriy_V.: Вікторе Сергійовичу! Якою повинна бути роль президента під час формування парламентської коаліції та уряду, чи не занадто багато зараз Порошенко на себе бере?

Виктор Небоженко: Структура нашей Конституции будет стравливать любого президента с парламентом и Кабмином. У любого президента появляется соблазн подмять под себя Кабмин или парламент. Это делали все президенты и будут делать следующие.

Pangelina: На вашу думку, що зараз представляє собою БПП? Чому видається, що Порошенко нею зовсім не керує? Якщо це так, то виходить, що "Солідарність" — то вже друга політична партія, яку започатковує Порошенко і яка "втікає" з-під його впливу?

Виктор Небоженко: Любая политическая сила, которая попадает в парламент, обязательно разлагается методами политической и экономической коррупции. Тем более, это касается фракции, которая является единственным связующим звеном между президентом, Верховной Радой и Кабмином.

Pangelina: На вашу думку, які політичні перспективи у Саакашвілі та Сакварелідзе? Чи може у нас з'явитися "грузинська" політична партія?

Виктор Небоженко: Саакашвили еще не выполнил своей миссии ни перед Порошенко, ни перед Украиной. Так что ждем новых политических скандалов.

Konn: Г-н Небоженко, какова на сегодня вероятность досрочных парламентских выборов? А президентских?

Виктор Небоженко: Вероятность досрочных выборов по-прежнему сохраняется. У нас временно разрешился парламентский кризис, но не политический. Нынешняя группировка власти во главе з президентом Порошенко уже не справляется с задачами, стоящими перед Украиной. Поэтому кто-то кого-то должен победить — либо Украина Порошенко, либо он Украину.

Viktor: Каковы перспективы Саакашвили в украинской политике? Может ли так статься, что он будет претендовать на самую высокую политическую должность в стране?

Виктор Небоженко: Никаких перспектив у Саакашвили в украинском политикуме нет. Но он делает очень важное дело, раскачивая лодку украинской коррупции.

Tomas: Почему Томенко и Фирсова лишили мандатов, когда они покинули фракцию, но больше никаких перебежчиков, которые сейчас пополнили ряды БПП, не собираются наказывать за их непостоянство?

Виктор Небоженко: Ясно, что это было демонстративным нарушением законов и регламента Верховной Рады. Через несколько лет Ваш вопрос будет решать Конституционный суд Украины.

Tarass: Як думаєте, чи постануть перед відповідальністю українські політики, які "засвітилися" в Панамських документах, чи їм усе зійде з рук?

Виктор Небоженко: Все компроматы, связанные с офшорами украинских политиков и бизнесменов, являются не формой морально-политического самоочищения нации, а средством внутриэлитной борьбы друг с другом.

Smilik: Парубій зазначив: "Скажу вам відверто, після всіх цих ситуацій, коли до мене йдуть із квітами, це мене насторожує". :) А що ви думаєте про практику дарувати букети чоловікам-чиновникам, вішати портрети президента у кабінетах тощо? Чи не слід позбуватися такої традиції, як пережитку минулого?

Виктор Небоженко: Ну, по крайней мере, не делать это так демонстративно и "нещиро", как это принято в ВР.

Pangelina: Мосійчук каже, що РПЛ виграла в Адміністративному суді позов проти президента за бездіяльність щодо оновлення ЦВК. То суд президенту не вказівка?

Виктор Небоженко: Отчаянная защита Петром Порошенко старого состава ЦИКа говорит о том, что он страшно боится любых выборов в Украине.

Cfyz: Базар-вокзал с назначением правительства. Тимошенко правильно расписала всю процедуру. Но у нас спешат, на кону миллиарды кредитов, которые уже надо срочно пилить новой команде. У Украины нет стратегического плана развития, да и вообще никаких планов. Все происходит ситуативно, в зависимости от состава команды на поле, кого собрали, что та команда может, то и играем. Это путь в яму, в которой мы находимся и пытаемся вылезти. А теперь о стратегии... Когда принималось решение, куда идти Украине — в ЕС или в ТС, никто не предоставил экономической модели развития. Что мы будем с этого иметь, и где наши перспективы. Все было только в лозунгах — "даешь Европу!". Да мы с ее рынком щас как прыгнем туда, и...? что??? Можно говорить о стратегическом выборе пути только через что, через разруху? Надо было прийти к разрухе, чтобы сделать стратегический выбор? Это просто ужасно и бездарно. Неужели из этого хаоса нет выхода?

Виктор Небоженко: Потребуются годы для того, что мы смогли сказать об определенном стратегическом выборе.

Gark: Почему народ добровольно выбирает такую власть? Не хватает политической культуры? Элита такая? Или то и другое?

Виктор Небоженко: У нас не было государства, соответственно, не было политической памяти и культуры взаимодействия между властью и элитой. В конечном счете, в изменениях нуждается как элита, так и украинский народ.

lina.velichko: Как вы относитесь к идее переименования улиц и городов и к тому, как эта идея у нас реализовывается?

Виктор Небоженко: Это хорошо, но как всегда на практике реализовывается бестолково.