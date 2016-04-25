Главарь ДНР угрожает миссии ОБСЕ расстрелом

Главарь террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко пригрозил наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расстрелом, если те придут с оружием.

По его словам, в ДНР расценят как интервенцию вооруженную миссию ОБСЕ, пишет Интерфакс-Украина.

"Если у них возникнет желание появиться здесь вооруженными, я буду расценивать это как интервенцию и всех обсешников, кто будет с оружием, буду расстреливать, чтобы у них даже желание не возникло прийти сюда с пистолетом", — сказал он.

"Мониторинговая миссия получила мандат на мониторинг, поэтому ни один обсешник с оружием сюда не придёт", — добавил он.

Как известно, боевики угрожали открыть огонь по наблюдателям ОБСЕ, в случае их нахождения рядом с размещением ВСУ.

Напомним, Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что главари террористов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий должны задуматься о своем будущем их ждет "зачистка".