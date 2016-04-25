Украина создает свой истребитель: будет соперничать с российским МиГ-35

Разработка нового самолета находится на стадии эскизного проекта.
Во время недавнего посещения президентом Петром Порошенко предприятия "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко главе государства показали проект нового украинского двухдвигательного многоцелевого истребителя.
Об этом сообщает издание military-informant.com.
Украинские авиаконструкторы представили эскизы проекта создания украинского многоцелевого истребителя, который получил название ЛБЛ ( Легкий бойовий літак). Новый самолет будет внешне напоминать советский истребитель МиГ-29 и сочетать в себе украинскую силовую установку в виде двух двигателей разработанных на базе АИ-322Ф и авионику западного и украинского производства.
Как пишет издание, на данный момент разработка нового истребителя находится на стадии эскизного проекта. По своим характеристикам и назначению самолет будет близок к российскому истребителю МиГ-35, шведскому JAS 39 Gripen и китайскому FC-1 Xiaolong.
Также Петр Порошенко заявил, что "нам в ближайшее время удастся создать собственный авиадвигатель для истребителя".
При этом он отметил, что на сегодняшний день только 5 стран в мире имеют достаточный потенциал для того, чтобы полностью самостоятельно создавать подобные авиадвигатели.
Точные характеристики нового истребителя как и срок реализации программы остаются неизвестными.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пожаловался, что Россия лишилась украинских двигателей для гражданских самолетов и должна заменить своими.
фото: military-informant.com