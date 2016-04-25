Украина создает свой истребитель: будет соперничать с российским МиГ-35

Во время недавнего посещения президентом Петром Порошенко предприятия "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко главе государства показали проект нового украинского двухдвигательного многоцелевого истребителя.

Об этом сообщает издание military-informant.com.

Украинские авиаконструкторы представили эскизы проекта создания украинского многоцелевого истребителя, который получил название ЛБЛ ( Легкий бойовий літак). Новый самолет будет внешне напоминать советский истребитель МиГ-29 и сочетать в себе украинскую силовую установку в виде двух двигателей разработанных на базе АИ-322Ф и авионику западного и украинского производства.

Как пишет издание, на данный момент разработка нового истребителя находится на стадии эскизного проекта. По своим характеристикам и назначению самолет будет близок к российскому истребителю МиГ-35, шведскому JAS 39 Gripen и китайскому FC-1 Xiaolong.

Также Петр Порошенко заявил, что "нам в ближайшее время удастся создать собственный авиадвигатель для истребителя".

При этом он отметил, что на сегодняшний день только 5 стран в мире имеют достаточный потенциал для того, чтобы полностью самостоятельно создавать подобные авиадвигатели.

Точные характеристики нового истребителя как и срок реализации программы остаются неизвестными.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пожаловался, что Россия лишилась украинских двигателей для гражданских самолетов и должна заменить своими.

фото: military-informant.com