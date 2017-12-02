Deutschlandfunk: Если "Северный поток" будет запущен, Украина потеряет более 100 млрд гривень

Киев крайне заинтересован в том, чтобы "Северный поток-2" попал под правила регулирования Третьего энергопакета.

Как пишет Deutschlandfunk, в этом случае "Газпром" не сможет одновременно добывать газ и транспортировать его по собственному трубопроводу, что гарантирует будущее не только Украины как транзитной страны, но и украинского концерна "Нафтогаз", констатирует автор статьи Петер Каперн, передает Inosmi.info.

Украина хочет, чтобы "газопровод никогда не ввели в эксплуатацию". Как только строительство "Северного потока-2" будет завершено, "российский газ перестанет поступать на Запад по украинским трубам". Контракт Киева с "Газпромом" о транзите голубого топлива истекает в 2019 году, а к тому времени новый трубопровод уже должен быть пригодным к эксплуатации.

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"При экспорте газа нет экономических причин идти в обход Украины как транзитной страны. За этим стоит стратегическая цель господина Путина — расчистить дорогу для масштабной военной операции против Украины, — заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. — Мы на Украине боимся, что, если Путин добьётся своей цели, на востоке Украины разгорятся новые бои и что российские танки даже пересекут границу и войдут во все части Украины".

Глава "Нафтогаза" также выразил надежду, что Германия даст своё согласие на то, чтобы правила регулирования Третьего энергетического пакета распространились на российский трубопровод. Кобелев неспроста "рисует страшные картины будущего широкими мазками", убеждён обозреватель Deutschlandfunk. Если "Северный поток-2" попадёт под правила регулирования Третьего энергопакета, то в этом случае "Газпром" не сможет "одновременно добывать газ и транспортировать его по собственному трубопроводу". В свою очередь, это "гарантирует будущее Украины как транзитной страны, а таким образом и будущее самого "Нафтогаза".

Издание отмечает, что только в этом году по сети трубопроводов "Нафтогаза" "на Запад утекло около 90 миллиардов кубометров газа". "А благодаря пошлинам за транзит газа украинская государственная казна получила три миллиарда, так как "Нафтогаз" — концерн государственный. Концерн со 170 тысячами сотрудников приносит в госбюджет Украины 15 процентов от всех поступлений (108 млрд гривен)", подчеркивает автор статьи.

Как сообщалось ранее, в США озвучили жесткую позицию по строительству российского газопровода в обход Украины.

В то же время в Дании приняли закон, который может сорвать строительство второй ветки "Северного потока".