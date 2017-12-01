Порошенко ввел новую символику ГПУ, поставив в очередной раз Россию на место

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую символику для Генпрокуратуры, элементы которой касаются "Русской правды" — законодательного документа времен Киевской Руси.

Соответствующее заявление глава государства сделал на торжествах по случаю Дня работников прокуратуры, пишет "Интерфакс-Украина".

"Новая прокуратура заслуживает и новую символику. Я сегодня подписываю соответствующий указ. Авторы и разработчики учли лучшие не только европейские, но и отечественные геральдические традиции. Меч княжеских времен напоминает об одном из самых древних документов правосудия в Украине — "Русской правде" Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую преемственность правовых традиций", — отметил политик.

По его словам, "Русская правда" к России не имеет никакого отношения, поскольку тогда России не существовало.

Кроме того, президент также утвердил и порядок использования эмблемы и флага Генпрокуратуры. Соответственно, символы должны разместить в кабинете генпрокурора, в залах заседаний ГПУ и на информационной, а также сувенирной продукции ведомства.

Раньше на эмблеме ведомства были изображены весы с двумя перекрещенными мечами.

Добавим, в официальном издании "Урядовый курьер" в номере за 1 декабря уже опубликован вышеупомянутый указ главы. Таким образом, документ вступил в силу.

Справка: "Русская правда" – памятник законодательства XI-XII веков, считается самым ранним из сохранившихся кодексом правовых норм раннесредневековой Руси.

Ранее Порошенко подписал закон об обязательной видео- и аудиофиксации обысков, обязательном доступе адвокатов к процессу обысков, а также о запрете изъятия первичной документации и серверов, на которых она хранится