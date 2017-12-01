Филатов - Парасюку: Вова, ты окончательно превращаешься в долбо*ба

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на пост внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

Таким образом политик отреагировал на пост Парасюка, который обвинил в смерти мужчины, взорвавшего две гранаты в суде города Никополя, президента Петра Порошенко.

"Хочу обратиться к Президенту и всем, кто поддерживал судебную реформу. Вы сегодня убили человека!", - написал Парасюк на своей странице в соцсети Facebook.

Пришедший в комментарии Филатов указал нардепу, что инцидент произошел из-за разборок двух группировок наркоторговцев.

"Вова, извини, но ты окончательно превращаешься в долбо*ба. Была разборка двух банд наркоторговцев, убили двоих. Папаша дилера пришел "отомстить" и взорвал сдуру и себя, и окружающих. Порошенко, тут при чем?! Депутаты при чем? Судебная реформа? Ты чего не понимаешь, что в глазах людей с такими текстами вы становитесь идиотами, а не оппозицией?" - написал мэр Днепра.

В овтет Парасюк ответил, что не собирается молчать.

"Порошенко виновен в этом. Он! И только он. Его ответственность. Пусть может мы и идиоты, но мы по крайней мере под систему не прогнулись. Если судебная реформа это дерьмо, то почему я должен молчать", - дал отповедь парламентарий.

Стоит отметить, что в настоящий эти комментарии под записью удалены.

Как сообщалось ранее, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец потерпевшего взорвал две гранаты.

В суде рассматривали дело о расстреле мужчины в Никополе в 2016 году: 10 февраля Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.