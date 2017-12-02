Стало известно, когда Лавров и Тиллерсон могут поговорить об Украине

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что встреча главы ведомства Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном во время пребывания обоих в столице Австрии Вене 7-8 декабря "прорабатывается".

Чиновники "продолжат оживленные переговоры по многим международным темам", в частности, обсудят ситуацию в Украине, КНДР и Сирии, пишет "Радио Cвобода" со ссылкой на слова представителя пресс-службы МИДа.

"Вчера, 1 декабря, в Государственном департаменте США в Вашингтоне сообщили, что встреча Тиллерсона с Лавровым в Вене на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже запланирована, только согласуется ее дата — скорее всего, 7 декабря", — говорится в статье.

Напомним, Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встречались в начале августа. Госсекретарь США по итогам мероприятия сказал, что РФ продемонстрировала "некоторую готовность" вести переговоры и искать пути разрешения ситуации в Украине.