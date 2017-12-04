Филарет готов к переговорам с главой РПЦ, но от автокефалии не откажется

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) заявил о готовности встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым).

"Если бы он (патриарх Кирилл, — ред.) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции, а именно — автокефалии Украинской церкви, не отступил бы", — сказал он в эфире канала 1+1.

При этом он добавил, что пока таких предложений о встрече не поступало.

По словам патриарха, он понимал, что переговоры с руководством РПЦ могут неоднозначно восприниматься духовенством и епископатом УПЦ-КП.

"Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора (РПЦ-ИФ), чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", — сказал он.

Напомним, 30 ноября официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) написал письмо патриарху Кириллу и Архиерейскому собору, в котором попросил прощения "во всем, чем согрешил словом".

Филарет попросил отменить все решения о прещениях и отлучениях "ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами", а также восстановить евхаристическое и молитвенное общения с христианами-украинцами.

Позже пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) объяснил, что Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь.

Также в своем фейсбуке Зоря уточнил, что Филарет не имеет причины "каяться перед РПЦ, протому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют".