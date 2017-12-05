Луценко поставил Саакашвили ультиматум: есть 24 часа на добровольную явку к следователю

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили должен явиться к следователю для получения процессуальных документов.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, выступая в Верховной Раде.

По его словам, в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы Саакашвили получил подозрение.

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а затем перед судом", — заявил он.

"Тем не менее, будучи человеком, который заботится о спокойствии в Украине, считаю, что приход к следователю СБУ завтра с 9.00 лично Саакашвили избавит страну от лишних потрясений. Призываю Саакашвили... прийти к следователю украинского государства для получения законным способом процессуальных документов", — подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил, что протестующие под Радой также должны в течение суток определиться со своей позицией, учитывая обнародованную информацию, сообщает УНИАН.

"Но надо прекратить наконец выполнять сценарий Москвы", — сказал он.

Кроме того, Луценко утверждает, что все действия в уголовном производстве в отношении Саакашвили правоохранители проводили с санкции суда.

Также Луценко заверяет, что все судебные процессы над Саакашвили будут открытыми.

"Я гарантирую, что все судебные процессы над Саакашвили будут открытыми с соблюдением всех процедур", — сказал он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о нейтрализации московского плана "русской зимы" в Киеве, в ходе которого за счет "Януковича-Курченко" планировался захват здания Верховной Рады и водворение туда Саакашвили.

В свою очередь, сам Саакашвили заявил, что обвинения Генпрокуратуры в финансировании протестных акций беглым олигархом Сергеем Курченко являются "фейком".