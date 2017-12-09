Луценко отреагировал на визит Автомайдана к нему домой: пикет — на совести "активистов"

Генпрокурор Юрий Луценко во время пикета его дома активистами Автомайдана находился на работе и проводил совещание о решении проблем освобождения военнопленных.

"Суббота у меня всегда рабочий день. Как раз во время акции экзальтированных борцунов я провел совещание относительно решения трудных проблем обмена наших военнопленных. В клетчатом одеяле не нуждаюсь. К выражению позиции, в том числе критической относительно меня, отношусь спокойно. Моральные проблемы пикетирования дома, где проживает мояс семья, оставляю на совести "активистов", — заявил он.

Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда (в отличие от их кумира Саакашвили) из своей страны не убегал. Попытки представить меня Пшонкой (генпрокурором времен Виктора Януковича, — ред.) имеют такие же перспективы, как сравнение защиты Днепропетровского аэропорта, где служил один из основных организаторов, с обороной ДАПа, где служил добровольцем мой сын", — написал Луценко в Facebook.

Генпрокурор добавил, что НАБУ, которое пришли защищать протестующие, должно работать в рамках закона.

"Как автор соответствующего закона я четко знаю: НАБУ необходимо стране. Но все правоохранительные структуры, в том числе НАБУ, должны работать на основе закона. Проблему наличия вопиющих нарушений давлением на меня не изменить. Если на очевидную проблему с законом в деятельности негласных работников НАБУ депутаты-антикоррупционеры идут на митинг, придется моей жене внести необходимые правки в закон", — заявил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что активисты будут требовать прекратить давление на НАБУ и отставки Луценко "из-за того, что тот раскрыл данные агентов НАБУ", а одеяло повезут как символ коррумпированности.