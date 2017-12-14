Стало известно, когда заработает безвиз между Украиной и Эмиратами

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин сообщил, что безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами стартует в канун Нового года.

С 31 декабря украинцы смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам, говорится в Twitter-аккаунте чиновника.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", — отмечается в сообщении.

У переддень Нового року стартує #безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31 грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30 днів за біометричним паспортом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 13, 2017

Напомним, с 1 июня граждане Украины могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвизовый режим между нашей страной и Евросоюзом.