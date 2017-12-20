"Ориентирован на большую войну". Российский публицист дал прогноз по преемнику Путина

Преемником Путина на посту президента РФ может стать человек, еще серьезнее настроенный на разжигание и участие в военных конфликтах.

С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил известный российский прозаик, поэт и публицист Дмитрий Быков.

Он сравнил ситуацию в России который с событиями в Германии начала 1930-х годов, когда у власти находился Пауль фон Гинденбург.

"Сравните, какая история. Из застоя бывает два выхода. При Гинденбурге тоже был застой. После серых могут прийти белые, а могут черные. Поэтому у нас был застой довольно оптимистичный в 85-86 годах, и то с катастрофическим развалом страны. А здесь, видите, как два фактора", - сказал он.

Кроме того, публицист допустил, что в скором времени Россию ожидают "серьезные, обидные и травматичные унижения".

"Начиная с Олимпиады - этого будет больше. И это очень обидно. Люди, которые радуются санкциям, они мне совершенно не понятны. А люди, которые с другой стороны нищают – это тоже довольно взрывчатый слой. И я очень боюсь, что к 24-м году Путин приведет к функции Гинденбурга какого-то, не скажу, нациста, но человека, который не будет его преследовать. Это может быть кто-то либо из среды радикальных националистов. В общем, это будет человек, на фоне которого Путин будет вызывать улыбку и умиления […] Мне кажется, могут прийти люди, ориентированные на большую войну. И вот как бы нам тогда не потерять страну в целом. Потому что они будут править, конечно, недолго, но очень кроваво", - сказал Быков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ходорковский потребовал не пускать Путина на четвертый срок.