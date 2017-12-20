У Меркель раскритиковали борьбу Порошенко с коррупцией

В Германии соратники канцлера Ангелы Меркель депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген и Эльмар Брок раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за нынешнее состояние дел в Украине вокруг борьбы с коррупцией.

Так в комментарии изданию Bild, Реттген, который является экспертом по иностранным делам в партии Меркель, заявил, что Порошенко "должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом — страна или деньги".

По его словам, Украине очень нужно принять "решительные шаги" против распространения коррупции.

"И это начинается с руководства государства", — говорит он.

Между тем, другой представитель ХДС — евродепутат Эльмар Брок — считает недостаточным воплощение антикоррупционной политики в Украине.

"Не хватает всеобъемлющего воплощения антикоррупционных мероприятий", — говорит Брок.

Особенно значимым с точки зрения Берлина является то, что в Украине продолжаются попытки давления и ограничения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на беспрепятственной работе которого настаивают на Западе, указывает издание.

Негативно отозвался о ситуации с коррупцией и еврокомиссар Йоханнес Хан.

По мнению еврокомиссара, последние события вокруг борьбы с коррупцией в Украине "недопустимыми". В то же время он напомнил о том, что предоставление Украине экономической помощи со стороны Брюсселя привязаны к выполнению Киевом определенных условиях, в том числе и по борьбе с коррупцией.

Издание также сообщает якобы о визите представителя Германии и ЕС в Киев с целью изложить Порошенко "всю серьезность ситуации" на следующей неделе. Впрочем, пока официальных подтверждений этих данных ни из Берлина, ни из Брюсселя не поступало.

Ранее западные СМИ писали о том, что при Порошенко ситуация в Украине еще хуже, чем при беглом президенте Викторе Януковиче.