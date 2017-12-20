"Холуй и м*дак". Нардеп облил водой коллегу в телеэфире

Народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко публично поссорился с народным избранником от "Оппозиционного блока" Николаем Скориком.

Инцидент произошел в эфире телеканала Zik.

Уже разгаре перепалки Ильенко спросил Скорика, считает ли он РФ агрессором. В ответ на это Скорик назвал его "провокатором и примитивным националистом".

"Вы не народный депутат Украины, а раб Москвы, холуй. Вы не можете даже сказать, что Россия - это агрессор. Вы работаете на агрессора, вы - пятая колонна, которая уничтожает Украину. И только потому, что власть сейчас с вами договорились, она вас не трогает!" – сказал "свободовец".

В ответ на такие заявления Скорик заявил, что после подобных слов Ильенко может "засунуть себе свои вопросы в одно место".

Затем "свободовец" плеснул водой из стакана в "оппоблоковца" и сказал, что больше не хочет находиться "с этим м*даком в одной студии" и ушел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Радой подрались нардеп и экс-министр обороны.