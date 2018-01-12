Le Figaro: Спустя четыре года после Евромайдана в Украине вновь установилась тлетворная атмосфера

Авторитетное французское издание Le Figaro посвятило текст реформам в Украине. Газета отмечает, что созданное для борьбы с коррупцией НАБУ само стало объектом преследования со стороны сложившейся в Украине коррупционной системы.

"Получившая репутацию самой коррумпированной страны в Европе Украина сформировала после революции 2014 года ряд институтов, которым поручено вести борьбу с этой заразой на самом высоком государственном уровне. Как бы то ни было, Национальное антикоррупционное бюро стало объектом неоднократных нападок правительства", - говорится в материале.

Le Figaro цитирует нардепа Егора Соболева, который говорит, что сформированные после Майдана новые институты начали представлять угрозу для ранее неприкосновенных групп лиц. По этой причине препятствия в работе антикоррупционных институтов не должны вызывать удивления.

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"Через четыре года после революции зимы 2013-2014 годов и смещения пророссийского президента Виктора Януковича в Украине вновь установилась тлетворная атмосфера. Хотя у власти появилось новое лицо с избранием президентом миллиардера Петра Порошенко весной 2014 года, реформы, на которые надеялись демонстранты, до сих пор не доведены до конца. Что еще хуже, по мнению многих бывших активистов с Майдана, отсутствие у новых властей желания проводить эффективную борьбу с коррупцией, представляет собой один из самых тревожных признаков постепенного возвращения к старым привычкам", - пишет автор статьи.

Le Figaro напоминает, что Украина до сих пор считается одной из самых коррумпированных стран Европы, в качестве подтверждения приводя исследование Transparency International, в котором Украина оказалась на на 131 место из 176 в рейтинге восприятия коррупции жителями.

"Янукович был бандитом, довольно примитивным и простым врагом. Порошенко и его соратники — куда более умелые и ловкие лжецы. Они владеют английским, современно выглядят. Пусть у нас и появилось более эффективное оружие вроде НАБУ, клептократия тоже стала намного умнее. Она пользуется пропагандой, манипулированием и социальными СМИ, чтобы дискредитировать тех, кто угрожают ей", - цитирует издание Соболева.

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Издание также вспоминает, что против сотрудников НАБУ неоднократно заводились дела в Генпрокуратуре, историю с "рюказаками Авакова", уничтожение в Минюсте документов замминистра юстиции Натальи Бернатской.

Газета приводит слова официального представителя бюро Дарью Манжуру: "При отсутствии политической воли нам будет очень трудно продолжить расследования".

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ошибкой публичные разборки ГПУ с НАБУ.