Пытки и наступление на свободы. Международные правозащитники раскритиковали украинские власти

18 января 2018, 16:56

В 2017 году в Киеве относились к своим обязательствам в области прав человека как к чему-то факультативному, заявили в Human Rights Watch.

СБУ обвинили в незаконных задержаниях и пытках

Украинские власти отошли от важных обязательств в области прав человека в 2017 году, говорится во "Всемирном докладе Human Rights Watch — 2018".

"В прошедшем году в Киеве относились к своим обязательствам в области прав человека как к чему-то факультативному, — заявила исследователь Human Rights Watch по Украине Таня Купер на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, украинские власти задействуют целый ряд откровенно недемократических практик и продвигают новые законы, чреватые подрывом основополагающих свобод в Украине, сообщает УНИАН.

В докладе отмечается, что правительство предприняло ряд шагов по ограничению свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы ассоциаций, ссылаясь в свое оправдание на необходимость противостоять российской агрессии на Донбассе и антиукраинской пропаганде. В марте было принято законодательство об уголовной ответственности для антикоррупционных активистов, которые не задекларируют свое имущество. Позже по инициативе президента Петра Порошенко была введена избыточная отчетность для всех общественных организаций.

Также подчеркивается, что в условиях продолжавшегося в течение всего 2017 г. вооруженного противостояния на востоке Украины все стороны конфликта создавали угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Подчеркивается и тот факт, что к ответственности за пытки, неофициальное содержание под стражей и другие нарушения в контексте конфликта почти никто не привлекался. Руководство СБУ, несмотря на многочисленные и убедительно задокументированные заявления бывших задержанных, так и не признало причастность службы к практике тайного содержания под стражей и к насильственным исчезновениям. Расследование этих практик, начатое главной военной прокуратурой Украины, никаких ощутимых результатов не принесло, отмечается в документе.

"В августе сотрудниками СБУ была незаконно задержана и подвергнута пыткам женщина, которой позднее было предъявлено обвинение в работе на российские спецслужбы. Расследование по ее заявлениям о пытках так и не проводилось. Поддерживаемые Россией де-факто власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР") практиковали на подконтрольных территориях произвольные задержания и насильственные исчезновения при полном игнорировании законности", — говорится в докладе.

Кроме того, как отмечается, сохранялась проблема с обеспечением правосудия за преступления, совершенные в период событий Евромайдана, которые привели к свержению президента Виктора Януковича, и во время массовых беспорядков в Одессе в 2014 г. За четыре прошедших года власти так и не продемонстрировали готовности обеспечить реальное уголовное преследование лиц, причастных к гибели более 100 человек, и ко многим другим преступлениям, подчеркивают правозащитники.

"Устойчиво сохранялась кризисная ситуация с правами человека в Крыму, сложившаяся после оккупации полуострова Россией в 2014 г. Российские власти подавляли любые проявления публичной критики российской политики в отношении Крыма, в том числе с помощью уголовного преследования. В отношении проукраински настроенных крымских татар возбуждались уголовные дела о сепаратизме, им также безосновательно предъявлялись обвинения в совершении преступлений террористической направленности. Крымских татар, выходивших на мирные одиночные пикеты против задержаний и уголовных дел, задерживали и штрафовали", — отмечает организация.

Обеспечение ответственности за пытки, насильственные исчезновения, нападения на журналистов и антикоррупционные и правозащитные группы, как подчеркивается, должно в 2018 г. стать приоритетным вопросом как для правительства Украины, так и для международных партнеров Киева.

Напомним, ранее Европарламент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму.

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