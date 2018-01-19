Грызлов назвал приоритетные задачи России на переговорах по Донбассу

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которая работает в столице Беларуси Минске, Борис Грызлов заявил, что в ближайшее время на переговорах российская сторона сосредоточит усилия на четырех равно приоритетных задачах.

Первая — обеспечение результативности работы политической подгруппы, сказал политик журналистам, пишет РИА Новости.

"Вторая — обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около нее. Третья — скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. И четвертая задача — продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей", — заявил Грызлов.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, что глава США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.