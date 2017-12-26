Грызлов раскрыл, чего Россия будет добиваться по Донбассу в Минске в 2018-м

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которая работает в Минске, Борис Грызлов сообщил, что в 2018-м российская делегация будет настаивать на введении особого статуса захваченной территории.

Россия намерена "продолжать системную реализацию Минских соглашений", рассказал он журналистам, пишет РИА Новости.

"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера (экс-глава МИДа Германии, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер — Ред.) и амнистию", — отметил политик.

По его словам, в экономической сфере российская делегация будет "настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса". "В сфере безопасности — на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей", — добавил Грызлов.

Ранее сообщалось, что в столице России Москве лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Александр Захарченко, Леонид Пасечник — согласовали все детали обмена пленными между Украиной и "республиками", мероприятие запланировано на 27 декабря.