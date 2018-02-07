"С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым

7 февраля 2018, 11:35

Свидетель по делу Януковича объяснил, кто принял окончательное решение сдать Крым и вывести украинские войска, а также сорвать наступательную операцию ВСУ. 

  • "С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым facebook.com/backandalive/
  • "С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым
  • "С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым
  • "С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым
  • "С гордо поднятыми знаменами". Экс-министр обороны на допросе рассказал, как Пашинский и Полторак сдавали Крым

Окончательное решение уйти из Крыма и вывести украинскую армию с полуострова в марте 2014 году принимали бывший глава администрации президента Сергей Пашинский вместе с действующим министром обороны Степаном Полтораком, в то время руководившим Нацгвардией. 

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на копию выписки из протокола допроса бывшего и.о.министра обороны Игоря Тенюха. Сердюк уточнил, что данное решение было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

Как следует из протоколов допроса, Тенюх рассказал следователям ГПУ, что предлагал прорываться в Крым и докладывал о развертывании ВСУ возле Широкого Лана.

В ответ Сергей Пашинский заявил, что министр добивается войны и нужно заслушать других членов правительства.

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым.

В ответ Сергей Пашинский сказал: "С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов", — сказал Тенюх.

После чего Тенюх в ответ заявил, что он лучше застрелится и подаст в отставку. Сразу же после Тенюха тогда выступил Степан Полторак, который, по словам бывшего и.о. министра обороны, сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". 

Вспоминая обстоятельства другого ключевого заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, Тенюх рассказал, что все предложения военных по обороне полуострова блокировал Арсений Яценюк, тогда уже премьер-министр.

По словам Тенюха, его предложение развернуть войска возле Крыма, вызвало противодействие со стороны Юлии Тимошенко. Она заявила, что министр не понимает ситуации и спровоцирует Россию на нападение, поэтому ему нужно думать не о Крыме, а о всей Украине.

Яценюк поддержал Тимошенко, сказав, что не даст министру обороны развязать третью мировую войну. Тенюх спросил, посмотрят ли хотя бы на разработанный им план, но ничего не услышал в ответ. Кроме того, премьер заблокировал и отправку в Крым правительственной миссии, которая должна была урегулировать ситуацию в регионе.

Яценюк заявил, что украинских представителей просто арестуют. Предложение развернуть войска в других частях Украины также было отклонено.

Как известно, Януковича, помимо госизмены, обвиняют также в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

 

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Крым Пашинский Полторак протокол Тенюх
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