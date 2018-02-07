У Вятровича пугают украинских историков: опасно ехать в Польшу из-за "антибандеровского закона"

Украинский институт национальной памяти не видит возможностей для продолжения работы украинских исследователей в Польше и не может гарантировать их безопасность.

Также отсутствует возможность для продолжения работы Украинско-польского форума историков в предыдущем формате, говорится в заявлении УИНП.

"Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части Форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранения свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там", — говорится в заявлении.

В институте считают, что принятие "антибандеровского закона" сужает пространство для дискуссий и диалога.

"Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающего, в частности, уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 гг." существенно сужает пространство для дискуссий и диалога", — сообщили в Украинском ИНП.

В то же время в институте предложили продолжить исторические дискуссии на территории Украины.

"Следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", — сказано в заявлении.

Вместе с тем, в украинском ИНП выразили уверенность, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков.

"Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор - а не громкие политические заявления — является одной из основ для взаимопонимания между народами", — говорится в заявлении.

Также сообщается, что с 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) с участием историков обеих стран в рамках Украинско-польского форума историков.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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