Ницой: Украина оказалась ментально и духовно выше Польши и Венгрии

Известная детская писательница Лариса Ницой заявила, что Голодомор в советской Украине организовали евреи.

По ее словам, несмотря на то, что Украина является более материально бедной страной, она, в отличие от своих соседей, ментально и духовно выше их, нацелена в будущее и готова закрывать глаза на исторические споры. Об этом она сказала в ходе эфира на телеканале NewsOne.

"Мы готовы идти в будущее и строить отношения, не вспоминая будущее. Мы думали, что если мы не будем напоминать венграм, что они в составе немецких войск уничтожили девять тысяч мирных украинцев, что если мы не будем требовать за это компенсаций, то венгры оценят это. Мы думали, что если полякам не будем говорить про Волынскую трагедию, про то, как произошла пацификация, как поляки выселяли украинцев, про то как Армия Крайова уничтожала украинцев, которые не хотели покориться и вспарывали животы детям на глазах родителей, то поляки оценят нашу деликатность. Мы думали, что если мы не будем румын попрекать карательными операциями во времена Второй мировой, то и румыны это оценят - толерантность и миролюбивость Украины. Мы думали, что если мы не будем евреям напоминать про то, что основная верхушка организаторов Голодомора являются представителями еврейского народа, то еврейский народ нас тоже оценит и поймет, что мы идем в будщее и хотим его строить на дружественных, на мирных, на товарищеских партнерских отношениях", - заявила Ницой.

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