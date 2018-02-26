"Внешний сценарий". Парубий прокомментировал вариант с досрочными выборами в Раду

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий высказался по поводу возможного сценария досрочных парламентских выборов.

"Во время согласительного совета уже в нескольких выступлениях я услышал о досрочных парламентских выборах. Давайте отставим эту тему в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет никаких сомнений, что сценарий дестабилизации досрочных выборов - это внешний сценарий", - цитирует выступление политика на согласительном совете портал "Обозреватель".

Парубий также выразил уверенность, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции.

"Выборы пройдут в последнее воскресенье октября 2019 года. А депутатам следует думать не о выборах, а о стабильной работе парламента, чтобы Верховная Рада демонстрировала качественную и эффективную работу", - отметил он.

Спикер Рады также подчеркнул, что у него и президента Петра Порошенко есть взаимопонимание по вопросу выборов.

"Я считаю, это не только законным, конституционным способом, но и наиболее стабилизирующим для работы украинского государства. Я думаю, у нас есть общее понимание и с президентом, и с премьер-министром: роспуск Верховной Рады - это механизм дестабилизации в государстве. Я сделаю все, чтобы этот парламент не попадал в вихрь эмоций, а продолжал дальше работать", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Администрации президента запустили махових досрочных выборов.