Украинский МИД сделал жесткое заявление по Венгрии

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, комментируя намерение Венгрии блокировать заседание комиссии Украина - НАТО, заявил, что Венгрия играет "на руку России".

"Между тем в обход санкций ЕС и НАТО венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", — написал дипломат.

Он также обвинил Венгрию в манипуляциях, комментирование требования главы МИД Венгрии Петера Сийярто отложить реализацию украинского закона об образовании до 2023 года.

"Венгрия манипулирует, поскольку: 1) Правительство Украины уже утвердил законопроект про продолжение переходного периода до 2023 года. 2) Венецианская комиссия указала, что и как усовершествовать, - указал Боднар. - Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", — заключил дипломат.

Ранее украинская армия перепугала Венгрию, в связи с чем глава МИД страны Петер Сийярто выступил с обвинениями в адрес Киева.