Стало известно, декларации каких украинских топ-чиновников проверит НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили провести полную проверку 60 деклараций высших должностных лиц Украины.

Такое сообщение во вторник, 10 апреля, опубликовано на официальном интернет-портале ведомства. Будут проверены декларации в том числе президента Украины Петра Порошенко, главы Кабмина Владимира Гройсмана, спикера парламента Андрея Парубия, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и вице-спикера Оксаны Сыроид, омбудсмена Рады Людмилы Денисовой, генерального прокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Полный перечень топ-чиновников, чьи декларации подвергнут проверке, опубликован на сайте НАПК.

Напомним, ранее в НАПК прояснили судьбу э-деклараций для антикоррупционеров.