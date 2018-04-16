В Азовском море "оживились" российские корабли — разведка

В акватории Азовского моря корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота Российской Федерации активизировали деятельность.

Замечено проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами, говорится на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО, который опирается на данные своей разведки.

"Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна "Норд", — отметили в ведомстве.

Штаб АТО предупредил, силы РФ могут прибегнуть к задержаниям украинских рыболовецких судов. Ведомство также не исключает подготовку подобных провокаций в акватории Черного моря.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из захваченного Россией Крыма командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.