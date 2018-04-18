"У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи

18 апреля 2018, 14:03

Президент Украины неожиданно заявил, что Украина никогда близка к появлению собственной поместной церкви.

  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи
  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи
  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи
  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи
  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи
  • "У Петра яиц нет, поэтому будет пшик, а не единая церковь". Заявление Порошенко об автокефалии оценили политологи

Президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина попросила Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Его заявление продолжают комментировать в соцсетях.

Так, волонтер Юрий Касьянов удивляется тому, что Порошенко озаботился созданием афтокефальной церкви только через четыре года после избрания президентом страны:

"Пётр Лексеич хочет поместную церковь. Четыре года не хотел, как вдруг, под выбры, захотел. Теперь это будет тема номер один в новостях - больше,чем Крым, и круче, чем Донбасс. Но если бы действительно Порошенко так хотел единой поместной православной церкви, то просто создал бы её своим указом, как когда-то Генрих VIII основал англиканскую церковь из-за отказа Папы Римского разрешить ему развод с Екатериной Арагонской. У Генриха были яйца; у Петра их нет. Поэтому в итоге будет пшик, а не единая церковь"

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Политолог Виктор Небоженко отмечает, что наверняка, Кремль знал об этой пиар-идее Порошенко раньше, чем сам украинский президент:

"Все за что берется президент Порошенко превращается в пиар-акцию или коммерческий проект. Поэтому, пусть для начала, демонстративно порвет свои коммерческие, политические и личные отношения с Московским патриархатом, а потом берется за Украину. Пусть покажет пример для миллионов верующих и публично решится на "личную автокефалию" от Кремля¸ а потом позовет всех остальных. Это было бы справедливо"

Дипломат и руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко прогнозирует, что попытка вычеркнуть, вынести за скобки процесса Украинскую православную церковь Московского патриархата не преодолеет раскол в православии:

"И если Петр Алексеевич не понял до конца позицию Вселенского Патриархата, то попробую объяснить ВП хочет преодолеть раскол, а не зафиксировать его какие-то новые линии. Так, для того, чтобы тема томоса (решение о предоставлении статуса автокефалии) приобрела для Константинополя (Священного Синода Вселенского Патриархата) реальное значения и звучание, действительно нас побуждают оформить соответствующую просьбу и от православного сообщества, и от государственной власти. Верховная Рада уже высказывала свою позицию. Смысла делать еще какие-то обращения я не вижу по одной простой причине - для Вселенского Патриархата отдельных обращений части (но не всех) православных церквей Украины будет недостаточно"

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Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что власти готовы носиться с какими-угодно идеями, только чтобы не заниматься ростом экономики:

"Порошенко решил озаботиться созданием единой поместной украинской церкви...Да, эти люди будут заниматься чем угодно, но только не ростом экономики и благосостояния украинцев. Может думает, перед выборами зачтется? Не зачтется. Как там пел Высоцкий: "А ихний пастор, ну как назло! Он перед боем знал, что слабо им, Молились строем - не помогло"

Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что вопрос о создании поместной церкви является и вопросом безопасности Украины:

"В Украине больше 70% людей считает себя верующими. И эти 70% людей голосует на выборах. И для них человек в рясе является авторитетной личностью, которая может влиять на их поступки. В том числе и на их голосование. И в такой ситуации совершенно ненормально, что большую часть рынка религии контролирует контора, которую возглавляет КГБшник и которая напрямую подчиняется Кремлю. Это вопрос национальной безопасности. Вы, как страна, не имеете права допустить, чтобы ключевая религиозная организация в стране работала на вашего врага. И была не лояльна не только власти Украины, но и самому государству Украины. И вся эта история с поместной церковью призвана всего лишь лишить контроля нам головами украинцев Кремль. Который до сих пор может это делать через подконтрольную церковь". 

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