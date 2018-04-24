Полторак назвал задачи, которые миротворцы ООН могут выполнять на Донбассе

Министр обороны Степан Полторак заявил, что на Донбассе миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может выполнять разные задачи.

Возможны два варианта — "поддержание мира и принуждение к миру", рассказал чиновник в интервью ВВС Украина.

"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия", — отметил собеседник.

По его словам, "если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч человек". "Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35-40 тысяч", — добавил глава Минобороны.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.