В Москве суд заочно арестовал известного украинского нардепа: подробности

В Москве Басманный суд заочно арестовал народного депутата Украины Антона Геращенко.

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных, Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно все это абсолютный бред", — написал Геращенко в Facebook.

Он добавил, то что делают российские военные и наемники в Украине и в Сирии "и есть ни что иное кто международный государственный терроризм".

"Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы за защиту интересов народа Украины против российской агрессии", — добавил Геращенко.

Против Геращенко в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет), максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Напомним, ранее Геращенко заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.