В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший президент республики Тоомас Хендрик Ильвес.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят", - заявил Ильвес.

При этом, отвечая на вопрос, существует ли сейчас российская угроза для Эстонии, Ильвес указал, что "в военном смысле, - пожалуй, нет".

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год. Статья 5 Устава НАТО прямо предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке (а также, как описывается в статье 6, на территории Турции) является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО. Эстония вошла в состав альянса в 2004 году.

В феврале 2018 года стало известно, что крупнейший банк Дании Danske Bank в своем филиале в Эстонии в 2013 году был вынужден закрыть счета нескольких компаний. Причиной стало выявление фактов об использовании финстуктуры для отмывания денег и реализации коррупционных схем.

В результате расследования, проведенного Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности, было выявлено, что к махинациям причастен президент России Владимир Путин и члены его семьи, а также ФСБ.