Яценюк рассказал о необходимых изменениях в Конституцию: сдерживания и противовесы во власти

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что нужно уже сейчас, перед президентскими выборами, определить, за что отвечает Президент.

"Перед парламентскими выборами, которые будут уже через 15 месяцев, - какие отношения будут между Президентом, Правительством и парламентом. Определить сейчас", - написал Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

"Остаюсь сторонником парламентско-президентской республики, где Президент избирается на общенациональных прямых выборах. Он - Глава государства, национальный арбитр, Верховный Главнокомандующий", - написал он.

Согласно предложенным им конституционными изменениями, у Президента остается вся вертикаль назначений в Вооруженных Силах Украины: "Президент вносит в парламент кандидатуру Председателя Службы безопасности Украины".

Также Президент назначает руководителя Службы внешней разведки.

У Президента остается право объявления военного положения, с последующим одобрением Верховной Радой. Президент возглавляет СНБО.

Президент руководит внешней политикой, но он определяется Верховной Радой, подчеркнул Арсений Яценюк: "Фактически, переговорную позицию для Президента должно готовить Правительство на основе Закона "Об основах внешней политики". Министр иностранных дел является членом Кабинета Министров, который вместе с Президентом будет участвовать в переговорах, будет координатором подготовки переговорной позиции для Президента".

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По убеждению Арсения Яценюка, право вето Президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований ветирования, определенных Конституцией: "Президент направляет вето в Конституционный Суд. Если КС решил, что вето конституционное - закон возвращается для повторного рассмотрения Радой. Такое вето не может быть преодолено: закон должен быть доработан и снова проголосован. Если Конституционный Суд признает вето необоснованным - закон вступает в силу".

"Президент не должен вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти и независимых регуляторов. В частности в выборы. Члены Центральной избирательной комиссии назначаются Верховной Радой по представлению депутатских фракций, внесенными Председателем ВР, а не Президентом. Так же парламент будет назначать членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - пояснил Арсений Яценюк предложенные конституционные изменения.

Аналогично, не Президент, а Кабмин будет вносить в Верховную Раду кандидатуру на главу Нацбанка, а все члены Совета НБУ будут избираться парламентом: "Предлагается также расширить задачи Национального банка Украины. Он должен отвечать не только за ценовую и курсовую стабильность. К его функциям следует добавить содействия занятости населения и обеспечения адекватных, экономически эффективных процентных ставок по долгосрочным кредитам".

Регулируется также процедура импичмента Президента: "Она может быть начата в случае совершения государственной измены, преступления, а также в случае приобретения гражданства другого государства или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента".

У Президента остаются те же полномочия для роспуска парламента, что и сейчас, отметил Арсений Яценюк, за исключением одного: "Право распустить в случае, если в течение 60 дней не сформирован Кабмин, заменяется на право роспуска в случае неназначения нового Премьер-министра".

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В соответствии с предлагаемыми конституционными изменениями, Президент вносит в парламент представление на назначение Премьер-министра, однако кандидатуру определяет коалиция.

Все члены Кабмина назначаются Премьер-министром по согласованию с коалицией, подчеркнул Арсений Яценюк: "Даже в условиях войны Президенту не нужен свой министр обороны: министром должно быть гражданское лицо. Вся генеральская вертикаль остается у Президента. Вертикаль обеспечение армии, - Минобороны, - будет у Кабинета Министров".

Члены Кабинета Министров назначаются и освобождаются главой правительства единолично по согласованию с коалицией депутатских фракций, написал он: "Премьер-министр имеет право уволить члена Правительства - без процедуры голосования в парламенте, но с одновременным объявлением новой кандидатуры на эту должность. Коалиция, согласно регламенту, согласовывает назначение или увольнение министров премьером".

Подобный механизм лидер "Народного фронта" предлагает и для освобождения самого Премьер-министра: одновременно с увольнением премьера Советом, коалиция определяет кандидатуру нового главы Правительства.

"Предлагается, чтобы кандидатуру Генерального прокурора вносил не Президент, а Кабинет Министров. Такой порядок более логичный, исходя из новой роли прокуратуры", - добавил Арсений Яценюк.

"Мы предлагаем ввести реальные сдерживания и противовесы во власти. Подчеркиваю – реальные", - написал он.

Арсений Яценюк сообщил, что уже получены подписные листы для внесения проекта изменений в Конституцию: "Это должен быть публичный процесс и прямой диалог с гражданами страны. Обращаемся ко всем демократическим силам в парламенте: начнем предметную дискуссию".

В этом процессе важна и роль Президента, отметил лидер "Народного фронта", – "как он видит конституционный порядок в стране?".