Яценюк рассказал о необходимых изменениях в Конституцию: сдерживания и противовесы во власти

28 июня 2018, 18:50

Право вето президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований ветирования, определенных Конституцией, считает бывший премьер-министр Украины. 

Арсений Яценюк. Фото: Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что нужно уже сейчас, перед президентскими выборами, определить, за что отвечает Президент.

"Перед парламентскими выборами, которые будут уже через 15 месяцев, - какие отношения будут между Президентом, Правительством и парламентом. Определить сейчас", - написал Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

"Остаюсь сторонником парламентско-президентской республики, где Президент избирается на общенациональных прямых выборах. Он - Глава государства, национальный арбитр, Верховный Главнокомандующий", - написал он.

Согласно предложенным им конституционными изменениями, у Президента остается вся вертикаль назначений в Вооруженных Силах Украины: "Президент вносит в парламент кандидатуру Председателя Службы безопасности Украины".

Также Президент назначает руководителя Службы внешней разведки.

У Президента остается право объявления военного положения, с последующим одобрением Верховной Радой. Президент возглавляет СНБО.

Президент руководит внешней политикой, но он определяется Верховной Радой, подчеркнул Арсений Яценюк: "Фактически, переговорную позицию для Президента должно готовить Правительство на основе Закона "Об основах внешней политики". Министр иностранных дел является членом Кабинета Министров, который вместе с Президентом будет участвовать в переговорах, будет координатором подготовки переговорной позиции для Президента".

Читайте также Яценюк выступил за сокращение количества нардепов до 300

По убеждению Арсения Яценюка, право вето Президента нужно четко нормировать исключительным перечнем оснований ветирования, определенных Конституцией: "Президент направляет вето в Конституционный Суд. Если КС решил, что вето конституционное - закон возвращается для повторного рассмотрения Радой. Такое вето не может быть преодолено: закон должен быть доработан и снова проголосован. Если Конституционный Суд признает вето необоснованным - закон вступает в силу".

"Президент не должен вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти и независимых регуляторов. В частности в выборы. Члены Центральной избирательной комиссии назначаются Верховной Радой по представлению депутатских фракций, внесенными Председателем ВР, а не Президентом. Так же парламент будет назначать членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - пояснил Арсений Яценюк предложенные конституционные изменения.

Аналогично, не Президент, а Кабмин будет вносить в Верховную Раду кандидатуру на главу Нацбанка, а все члены Совета НБУ будут избираться парламентом: "Предлагается также расширить задачи Национального банка Украины. Он должен отвечать не только за ценовую и курсовую стабильность. К его функциям следует добавить содействия занятости населения и обеспечения адекватных, экономически эффективных процентных ставок по долгосрочным кредитам".

Регулируется также процедура импичмента Президента: "Она может быть начата в случае совершения государственной измены, преступления, а также в случае приобретения гражданства другого государства или умышленного нарушения Конституции. В Конституции прописываем специальную следственную комиссию для импичмента".

У Президента остаются те же полномочия для роспуска парламента, что и сейчас, отметил Арсений Яценюк, за исключением одного: "Право распустить в случае, если в течение 60 дней не сформирован Кабмин, заменяется на право роспуска в случае неназначения нового Премьер-министра".

Читайте также Яценюк потребовал закрепить курс Украины на членство в ЕС и НАТО в Конституции

В соответствии с предлагаемыми конституционными изменениями, Президент вносит в парламент представление на назначение Премьер-министра, однако кандидатуру определяет коалиция.

Все члены Кабмина назначаются Премьер-министром по согласованию с коалицией, подчеркнул Арсений Яценюк: "Даже в условиях войны Президенту не нужен свой министр обороны: министром должно быть гражданское лицо. Вся генеральская вертикаль остается у Президента. Вертикаль обеспечение армии, - Минобороны, - будет у Кабинета Министров".

Члены Кабинета Министров назначаются и освобождаются главой правительства единолично по согласованию с коалицией депутатских фракций, написал он: "Премьер-министр имеет право уволить члена Правительства - без процедуры голосования в парламенте, но с одновременным объявлением новой кандидатуры на эту должность. Коалиция, согласно регламенту, согласовывает назначение или увольнение министров премьером".

Подобный механизм лидер "Народного фронта" предлагает и для освобождения самого Премьер-министра: одновременно с увольнением премьера Советом, коалиция определяет кандидатуру нового главы Правительства.

"Предлагается, чтобы кандидатуру Генерального прокурора вносил не Президент, а Кабинет Министров. Такой порядок более логичный, исходя из новой роли прокуратуры", - добавил Арсений Яценюк.

"Мы предлагаем ввести реальные сдерживания и противовесы во власти. Подчеркиваю – реальные", - написал он.

Арсений Яценюк сообщил, что уже получены подписные листы для внесения проекта изменений в Конституцию: "Это должен быть публичный процесс и прямой диалог с гражданами страны. Обращаемся ко всем демократическим силам в парламенте: начнем предметную дискуссию".

В этом процессе важна и роль Президента, отметил лидер "Народного фронта", – "как он видит конституционный порядок в стране?".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада Народный Фронт парламент Конституция Конституционный Суд Арсений Яценюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять