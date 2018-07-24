"Cделать лохами весь мир": генерал объяснил цель Путина по референдуму на Донбассе

Предложение президента России Владимира Путина провести референдум на Донбассе имеет стратегической целью раскол Украины.

Такое мнение выразил ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Апострофу".

"Это априори непригодна идея, направленная, во-первых, на закрепление террористических псевдореспублик. А во-вторых, стратегическая цель одна: расколоть Украину, расчленить ее на отдельные псевдообразования, ликвидировать Украину как государство. Начавшаяся в 2014 году агрессия направлена именно на это (...) По моему убеждению, идея референдума связана с тем, что Россия панически не желает выполнять Минские договоренности, не хочет появления миротворческого контингента на неконтролируемой Украиной части российско-украинской границы на Донбассе, потому что прекрасно осознает, что это будет конец даже нынешним остаткам ее первоочередных планов", - говорит Богдан.

"Предложение России о референдуме на Донбассе - это попытка сделать лохами весь мир, в том числе Украину, американского президента и американцев. Оно находится в русле известной российской экспансионистской стратегии и является попыткой легитимизировать террористические псевдообразования на востоке Украины", - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.

"Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы (российский телеканал LifeNews - ИФ), которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - сказала Геращенко.

Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.