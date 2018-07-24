"Cделать лохами весь мир": генерал объяснил цель Путина по референдуму на Донбассе

24 июля 2018, 05:54

По словам Василия Богдана, Россия панически не желает выполнять Минские договоренности.

Василий Богдан

Предложение президента России Владимира Путина провести референдум на Донбассе имеет стратегической целью раскол Украины.

Такое мнение выразил ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Апострофу".

"Это априори непригодна идея, направленная, во-первых, на закрепление террористических псевдореспублик. А во-вторых, стратегическая цель одна: расколоть Украину, расчленить ее на отдельные псевдообразования, ликвидировать Украину как государство. Начавшаяся в 2014 году агрессия направлена именно на это (...) По моему убеждению, идея референдума связана с тем, что Россия панически не желает выполнять Минские договоренности, не хочет появления миротворческого контингента на неконтролируемой Украиной части российско-украинской границы на Донбассе, потому что прекрасно осознает, что это будет конец даже нынешним остаткам ее первоочередных планов", - говорит Богдан.

"Предложение России о референдуме на Донбассе - это попытка сделать лохами весь мир, в том числе Украину, американского президента и американцев. Оно находится в русле известной российской экспансионистской стратегии и является попыткой легитимизировать террористические псевдообразования на востоке Украины", - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.

"Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы (российский телеканал LifeNews - ИФ), которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - сказала Геращенко.

Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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Донбасс Россия Украина Владимир Путин Василий Богдан
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