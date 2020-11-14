Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу

Украина должна узнать о планах Путина по Донбассу - Арестович / Reuters

Украина обращается к России и посредникам с просьбой об обеспечении организации встречи лидеров стран Нормандского формата до 24 декабря. Киев намерен решить вопрос по обмену пленными и выяснить, собирается ли Москва выполнять договоренности по Донбассу. Российские представители в ТКГ саботируют соглашения, которые подписаны президентом РФ Владимиром Путиным, и тем самым его подставляют.

Об этом заявил спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, украинская сторона настаивает на встрече лидеров стран Нормандского формата до 24 декабря, чтобы решить вопрос обмена пленными и понять, намерена ли Россия выполнять договоренности по Донбассу.

"Путин должен сказать, как мы строим мост - вдоль или поперек. Потому что никто не знает, какова политическая воля руководства России, что они пытаются делать дальше. И международные партнеры, и мы хотим понять", - сказал советник делегации Киева в ТКГ.

Арестович полагает, что группы влияния в окружении президента РФ Путина, не выполняя договоренности, под которыми подписался российский глава государства, его подставляют. Встреча в Нормандском формате поможет прояснить данный вопрос.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

"Нужна встреча. У меня полное впечатление личное, что его подводит его собственная вертикаль - и они не выполняют то, что он им приказал, поставив свою подпись под парижскими соглашениями", - подчеркнул Алексей Арестович.

Переговоры России и Украины по Донбассу