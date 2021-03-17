Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов"

Советник украинской делегации в ТКГ сделал скандальное заявление и сравнил украинских патриотов с кремлевскими пропагандистами, которые "не сильно отличаются".
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович вновь угодил в громкий скандал - чиновник сравнил украинских патриотов с кремлевскими пропагандистами.
"Есть во всей этой истории любопытный момент: кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-то там Арестовича. Подача не отличается ничем, кроме языка: ни смыслом, ни содержанием, ни символическим рядом, ни сроками, ни объёмами", - написал он в Facebook.
По его мнению, украинские патриоты "не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме".
"Это я говорю как русский по культуре и украинец по гражданству", - подчеркнул он.
Он уверен, что система влияния, выстроенная Кремлем в среде "патриотичных патриотов" давняя и всеохватывающая.
Скандал с Арестовичем – о чем сообщалось ранее:
- Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать сообщение в социальной сети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя на три буквы.
- Чуть позже Алексей Арестович рассказал, почему на просьбу писать на украинском языке в Facebook он ответил бранью и обругал матом пользователя соцсети. По его словам, это был достойный ответ человеку на языке, который он понимает.