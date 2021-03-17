Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов"

Арестович попал в очередной скандал / УНИАН

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович вновь угодил в громкий скандал - чиновник сравнил украинских патриотов с кремлевскими пропагандистами.

"Есть во всей этой истории любопытный момент: кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-то там Арестовича. Подача не отличается ничем, кроме языка: ни смыслом, ни содержанием, ни символическим рядом, ни сроками, ни объёмами", - написал он в Facebook.

По его мнению, украинские патриоты "не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме".

"Это я говорю как русский по культуре и украинец по гражданству", - подчеркнул он.

Он уверен, что система влияния, выстроенная Кремлем в среде "патриотичных патриотов" давняя и всеохватывающая.

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