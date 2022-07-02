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Армия Украины ударит по Крымскому мосту: Арестович назвал условие атаки на эстакаду

2 июля 2022, 07:33

На войне России против Украины давно уже не существует каких-либо ограничений, сказал Алексей Арестович.

Арестович Крымский мост
Украина нанесет удар по Крымскому мосту в правильное время и нужный момент - Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Армия Украины будет готова ударить по Крымскому мосту в случае такой необходимости. Следует тщательно выбрать момент. Бить нужно тогда, когда уничтожение подобного стратегического объекта нанесет максимальный ущерб России. Пока сложно сказать о каких-то планах. У ВСУ на данный момент нет оружия, позволяющего реализовать такую задачу. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что украинские войска готовы устроить разрушение Крымского моста, но для этого следует выбрать нужный момент, чтобы нанести врагу максимальный ущерб. На повестке дня нет планов удара по эстакаде.

Читайте такжеУкраина получит оружие от Запада и уничтожит Крымский мост – у Путина опасаются сценария"Сантиментов никто не чувствует. Надо будет - ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос", - утверждает Арестович.

Также он сказал, что у армии Украины сейчас нет такого вооружения, при помощи которого можно было бы технически ударить по мосту.

"Но придет момент и... дальше посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов весной заявлял, что Украина готова ударить по Крымскому мосту. Россия использует эстакаду для перемещения своих военных сил.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - говорил чиновник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва, дескать, расценивает слова Данилова о готовности Киева нанести удар по Крымскому мосту в качестве, мол, "анонса теракта". Администрация президента РФ грозится провести "правовую оценку" ситуации для "последующего наказания".

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что удар ВСУ по Крымскому мосту – это пока нереальный сценарий. Однако он напомнил, что к реактивным системам залпового огня HIMARS, которые получила Украина, может применяться оперативно-тактическая ракета с дальностью пуска до 300 километров. В таком случае украинские войска действительно могут ударить по эстакаде.

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