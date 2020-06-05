Отдам в частные руки: Зеленский собрался кардинально изменить армию

Армия в Украине - Зеленский решил легализировать частную армию / Минобороны Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский собрался сделать армию в Украине частной.

К разработке законопроекта о деятельности частных военных компаний глава державы решил привлечь Консультативный совет по делам ветеранов. Первое заседание этого совета он провел 5 июня, сообщается на сайте президента.

Принять документ о частной армии в Украине Рада должна до закрытия нынешней сессии. Поэтому наработки от специалистов требуется предоставить в максимально сжатые сроки.

Читайте такжеЗакон о резервистах грозит Украине новым социальным взрывом"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – рассказал Зеленский.

Ранее Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ. Депутаты привели украинские воинские звания в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, в Украине в июне и июле 2020 года на военную службу решили призвать офицеров запаса. Призыву подлежат 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.