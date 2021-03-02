Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины

Полномасштабная война между Россией и Украиной приведет в катастрофическим потерям - Аваков / УНИАН

Санкции Украины против телеканалов 112, NewsOne и ZIK не останутся без ответа со стороны России. Украинскому государству следует готовиться к провокациям внутри страны. Весной может произойти обострение военного конфликта на Донбассе. Киев не верит в полномасштабное наступление российских войск, однако готовится к потенциальной реализации такого сценария, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию Гордон.

По его словам, Москва ответит Киеву на санкции против телеканалов рядом действий, направленных на дестабилизацию политической ситуации в Украине. Весной ожидается обострение на фронте.

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению", - считает Аваков.

При этом глава МИД не верит, что Россия сейчас способна реализовать сценарий полномасштабного военного наступления на территорию Украины. Подобное развитие событий приведет к катастрофическим последствиям для всех стороны.Читайте такжеБывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России

"Потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", - сказал министр.

При этом в Министерстве внутренних дел готовятся к возможной попытке РФ проведения полномасштабной военной операции против Украины. Ведомство располагает соответствующими планами действий.

"Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, - тайные приказы - все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше - каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?" – подчеркнул Арсен Аваков.

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