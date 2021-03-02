Аваков раскрыл, кому в Украине грозят санкции

Нашей стране не грозят репрессии против всех инакомыслящих, подчеркнул глава МВД.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины работает над санкциями против врагов нашей страны.
Санкции в Украине также грозят коллаборантам – пособникам врага, рассказал министр в интервью журналисту Дмитрию Гордону во время программы В гостях у Гордона.
Чиновник добавил, что в государстве не планируют проводить повальную реприватизацию и репрессии против всех инакомыслящих.
"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите...", – сказал Аваков.
По его словам, новые шаги удовлетворят людей, которые понимают, что власти выбрали правильную стратегию.
- Напомним, в феврале СНБО одобрило введение санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от партии Оппозиционная платформа – За жизнь, бизнес-партнеру главы политсовета политсилы и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО решило ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко.
- Санкции против телеканалов, а также Медведчука и Марченко, своими указами ввел в действие президент Владимир Зеленский.
Автор: Екатерина Присяжнюк