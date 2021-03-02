Аваков раскрыл, кому в Украине грозят санкции

Санкции СНБО грозят врагам украинского государства, предупредил Арсен Аваков / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины работает над санкциями против врагов нашей страны.

Санкции в Украине также грозят коллаборантам – пособникам врага, рассказал министр в интервью журналисту Дмитрию Гордону во время программы В гостях у Гордона.

Чиновник добавил, что в государстве не планируют проводить повальную реприватизацию и репрессии против всех инакомыслящих.

"Будут еще заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов. Я думаю, что вы их увидите...", – сказал Аваков.

По его словам, новые шаги удовлетворят людей, которые понимают, что власти выбрали правильную стратегию.