"Мы не знаем, на что они способны": Лукашенко заявил о войне и ждет пакостей из Украины и России

Лукашенко заявил,что Беларусь повсюду окружают враги / УНИАН

Против Республики Беларусь идет настоящая гибридная война, причем пока непонятно, кто заинтересован в дестабилизации ситуации на территории страны. Это могут быть США и НАТО, или же какие-то лица из Украины и России.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи, посвященной вопросам безопасности проведения избирательного процесса в стране, сообщает Белта.

По словам главы государства, белорусские власти не знают, на что на самом деле способны провокаторы и где они территориально находятся – это могут быть отдельные лица из США, Североатлантического альянса, или же и вовсе из Украины и России. Против Беларуси началась гибридная война, поэтому Минск должен готовиться к любому развитию событий.Читайте такжеПутин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", - рассказал Лукашенко.

Ранее на американском телевидении рассказали, что российские власти по причине кризиса доверия внутри страны могут снова воспользоваться геополитическим фактором и на этот раз устроить аннексию Беларуси. Причем, как утверждают журналисты, Москва может захватить страну еще в августе.Читайте такжеДестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников

Напомним, Лукашенко выступил с предложением к генпрокурорам РФ и Украины по поводу боевиков ЧВК Вагнера. Если Москва и Киев не выполнят требование Минска, в Беларуси сами решат судьбу задержанных 29 июня лиц.