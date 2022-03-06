Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины, но помогает России - Подоляк

Путин Лукашенко / Reuters

На сегодняшний день Республика Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины.

Лукашенко отлично понимает последствия такого шага, поэтому пытается выдерживать нейтральную позицию, рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Лукашенко является членом союзного государства. Там есть ряд определенных обязательств. В рамках них Беларусь разрешила провести активные учения россиян на своей территории и дала им в пользование аэродромную и тыловую инфраструктуру", - отметил Подоляк.

Также советник ОП подчеркнул, что именно из беларусских аэропортов оккупанты вели огонь по украинским позициям.

Ранее сообщалось, что на территорию Беларуси РФ перебрасывает ракетные комплексы советского образца Точка-У, сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что около 30 тактических ракетных комплексов Точка-У выехали с военного аэродрома в Мачулищах (Беларусь). При этом на машинах не было ни номеров, ни условных обозначений.

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