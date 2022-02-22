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"Обстрелы" на Донбассе прекратятся: Собчак рассказала, как Путин избежал глобальной войны

22 февраля 2022, 10:18
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Телеведущая считает, что "все были готовы" к признанию "ЛДНР".

Собчак рассказала, как Путин избежал глобальной войны / instagram.com/xenia_sobchak/

Признание независимости "ЛДНР" Россией было ожидаемым, и теперь обстрелы на Донбассе прекратятся.

На своей страничке в Instagram известная российская телеведущая Ксения Собчак написала, что "все были к этому готовы, всё это было на поверхности последние дни".

"Все члены Совбеза сказали своё четкое "да" и только несчастный Нарышкин так испугался напора Путина, что предложил принять республики в состав России, а не признать. До этого не дошло, но речь все равно была исторической для президента современной России", - написала Собчак, добавив, что Путин поставил под сомнение вообще всю легитимность Украины.

По ее словам, российская сторона была открыта к диалогу касательно урегулирования ситуации на Донбассе, но вопрос долгое время оставался не решен.

Также в своем посте она отметила, что главное условие для России было – невступление Украины в НАТО, и это было требование больше для США.

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Читайте также"Путин разорвал Минские соглашения в клочья": постпред США в ООН анонсировала новые меры против РФ"Одно большое требование сформулировано было все-таки не для Украины, а для американцев. Совсем коротко посыл звучит так: "Уберите НАТО от Украины" и требование вполне для США выполнимое и даже безболезненное. Но позволят ли они себе теперь сдавать назад?", – написала Собчак.

Телеведущая считает, что после признания самопровозглашенных республик "горячая глобальная война" с участием России стала еще менее вероятной, чем раньше.

"Ввод войск только подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной. "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь", – подытожила Собчак.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Российское телевидение также показало его обращение к россиянам, в котором Путин больше часа рассуждал об истории СССР в целом и Украине в частности.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Ксения Собчак Владимир Путин ЛДНР
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