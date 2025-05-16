Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Дания не останавливается: Зеленский рассказал об итогах встречи с премьером Дании

Руслан Иваненко
16 мая 2025, 22:23
125
Украина и Дания согласовывают шаги для скорейшей поставки вооружения и укрепления оборонного сотрудничества.
Дания
Зеленский сообщил о новой поддержке от Дании / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Читайте в материале:

  • Что предусматривает новый пакет помощи от Дании
  • Какие договоренности достигли во время встречи в Киеве
  • Как Дания может повлиять на европейское будущее Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила подготовку нового пакета военной помощи для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram.

"Хорошая встреча с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - отметил Зеленский.

видео дня

По его словам, также обсуждали переговоры в Стамбуле, координацию дипломатических усилий с США и европейскими партнерами.

"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня", - добавил президент.

Кроме того, стороны обсудили предстоящее председательство Дании в Совете ЕС, которое начнется в июле. Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку в вопросе европейской интеграции Украины.

Поддержка Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Прежде всего нужно снять ограничения на дальность нанесения ударов.

Кроме того, Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, пойдет ли Берлин на разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он пояснил, что для использования Taurus нужно сразу несколько важных факторов.

Читайте также:

Что такое Telegram?

Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Европа военная поддержка новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

22:19Политика
Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

21:21Война
ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

20:18Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

Последние новости

22:59

"Плюнул в лицо и размазал": эксперт сказал, почему Путин не поехал на переговоры

22:57

"Я позвонила ему": Зеленская рассказала, о перепалке мужа с Трампом и ВэнсомВидео

22:23

Дания не останавливается: Зеленский рассказал об итогах встречи с премьером Дании

22:19

"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

22:02

Удалось ли оккупантам захватить Торское: командир ВСУ "раскрыл все карты"

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – ЗагороднийВойна продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний
21:21

Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

21:08

Не открывается люк и полный барабан: действенные советы от мастера, как слить водуВидео

21:04

Уже на 13% дешевле: в Украине "обвалились" цены на популярную крупу

20:55

Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

Реклама
20:18

ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

20:13

РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований: в МИД раскрыли подробностиВидео

20:07

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

19:41

"Полная оккупация": армия РФ может пойти на новые украинские города

19:40

Пенсии пересчитают работающим пенсионерам: кто имеет право и что для этого нужно

19:24

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

19:21

Может спасти жизнь: 3 цифры, которые должен знать каждый перед поездкой в Европу

19:13

А мужа не заметили: Екатерина Усик устроила громкую вечеринку в день рождения

19:10

Итоги переговоров в Стамбулемнение

18:50

Состоится ли новая встреча между Украиной и Россией: подробности в материале

18:47

"Европа может взять РФ за горло": Загородний рассказал о неожиданном сценарии

Реклама
18:40

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

18:15

Вдвое больше: в Украине планируют повысить оплату учителям, названа дата

17:59

"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

17:52

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россиянеВидео

17:46

Порошенко проиграл суд о разделе имущества с женой, обойти санкции не удастся - СМИ

17:42

Гривна резко ослабила свои позиции: каким будет курс доллара и евро 19 мая

17:42

"Мы должны усиливать давление": в ЕС заявили о подготовке новых санкций против РФ

17:09

Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

17:03

"Он не согласился ни на что": Зеленский обратился к Путину после переговоров

16:49

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

16:47

Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФВидео

16:13

Трамп планирует "решить вопрос" с Путиным по телефону: о чем будут говорить

16:00

Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле

15:55

Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением

15:49

Цена выросла на 52 гривны: популярный молочный продукт бьет все рекорды

15:23

Поражает бронетехнику и летит на десятки км: Украина создала новый дрон

15:20

Вопрос встречи Зеленского с Путиным поднимут в Стамбуле: детали от Reuters

15:08

Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах

14:47

И Кейт и Меган рыдали перед королевской свадьбой: почему они поссорились

14:29

Попытки РФ привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году не сработают - Ермак

Реклама
14:25

РФ "выгнала" США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена – СМИ

14:24

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогодаВидео

14:15

Осталось три недели: на украинцев могут наложить штрафы до 25 тысяч гривен

13:54

В Украину вернули тела 909 погибших защитников с самых "горячих" направлений

13:54

Слава из "Неангелов" воссоединилась с мужем Каминским

13:47

Тренеры назвали самое важное упражнение для людей 60+ без посещения спортзала

13:40

Пока идут переговоры, РФ ударила баллистикой по одной из областей Украины: детали

13:39

"Все, пока": Елена Зеленская рассказала о трудном разговоре с мужем

13:19

Дожди и похолодание накроют Украину: стала известна погода в выходные

13:17

Трамп анонсировал переговоры с Путиным и назвал вероятные сроки

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять