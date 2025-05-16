Дания не останавливается: Зеленский рассказал об итогах встречи с премьером Дании

Украина и Дания согласовывают шаги для скорейшей поставки вооружения и укрепления оборонного сотрудничества.

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Зеленский сообщил о новой поддержке от Дании / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

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Что предусматривает новый пакет помощи от Дании

Какие договоренности достигли во время встречи в Киеве

Как Дания может повлиять на европейское будущее Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила подготовку нового пакета военной помощи для Украины во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram.

"Хорошая встреча с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - отметил Зеленский. видео дня

По его словам, также обсуждали переговоры в Стамбуле, координацию дипломатических усилий с США и европейскими партнерами.

"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня", - добавил президент.

Кроме того, стороны обсудили предстоящее председательство Дании в Совете ЕС, которое начнется в июле. Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку в вопросе европейской интеграции Украины.

Поддержка Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Прежде всего нужно снять ограничения на дальность нанесения ударов.

Кроме того, Франция планирует направить доходы от замороженных российских активов на поддержку самоходных артиллерийских установок CAESAR, переданных Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, пойдет ли Берлин на разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он пояснил, что для использования Taurus нужно сразу несколько важных факторов.

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