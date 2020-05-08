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В Раде хотят возродить георгиевскую ленту

8 мая 2020, 23:21

Проект закона об отмене запрета на георгиевскую ленту в Украине уже передали на рассмотрение.

День Победы 9 Мая - в Украине хотят возродить георгиевскую ленту
День Победы 9 Мая - в Украине хотят возродить георгиевскую ленту / Фото: УНИАН

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.

Зарегистрировал документ народный депутат от Оппозиционной платформы – за жизнь Нестор Шуфрич.

Этот проект закона уже передали на рассмотрение.

Напомним, 15 июня 2017 в Украине вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 5 100 гривен.

Читайте такжеС Днем Победы 2020: какой сегодня праздник 9 мая и как поздравлятьЗапрет, штрафы и наказания не касаются участников Второй мировой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие отличия.

Подробнее на тему использования георгиевской ленты читайте в материале Андрея Кокотюхи "Георгіївська стрічка чи колорадка, або Чому заборона радянської символіки не діє без покарання".

георгиевская лента Оппозиционная платформа - За жизнь законопроект Верховная Рада
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