В Раде хотят возродить георгиевскую ленту

День Победы 9 Мая - в Украине хотят возродить георгиевскую ленту / Фото: УНИАН

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.

Зарегистрировал документ народный депутат от Оппозиционной платформы – за жизнь Нестор Шуфрич.

Этот проект закона уже передали на рассмотрение.

Напомним, 15 июня 2017 в Украине вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 5 100 гривен.

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Подробнее на тему использования георгиевской ленты читайте в материале Андрея Кокотюхи "Георгіївська стрічка чи колорадка, або Чому заборона радянської символіки не діє без покарання".