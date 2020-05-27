"Колоссальный кризис": Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства

Кабмин разделил Министерство энергетики на два ведомства / УНИАН

В среду, 27 мая, правительство Украины приняло решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Отныне в Украине опять будут отдельные Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине "колоссальный кризис" в энергетике, и у правительства нет шести месяцев для создания Министерства энергетики.

"Поэтому мы, собственно, идем таким шагом - выделяем Министерство экологии, будем ускорять все процедуры и двигаться дальше… критически важно обеспечить стабильность именно Министерства энергетики", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр уточнил, что будет назначен и.о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Читайте такжеЗеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадаченоНапомним, ранее и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец заявила, что вплоть до конца 2020-го тарифы на электроэнергию для украинского населения не будут увеличивать.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - рассказала она.