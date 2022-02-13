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До ночи 14 февраля – вернуться в Украину: у Зеленского обратились к депутатам Верховной Рады

13 февраля 2022, 17:40
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Руководство Рады блокирует заграничные командировки депутатов и призывает обеспечить максимальную явку нардепов на заседания парламента.

Верховная Рада
Депутатов призывают не покидать территорию Украины / УНИАН

Народных депутатов Украины призывают вернуться из заграничных поездок для участия в заседаниях Верховной Рады. Их просят приехать в страну до ночи, 14 февраля. В Слуге народа на понедельник готовят заседание фракции и призывают обеспечить максимальную явку народных избранников. Парламентариям не запрещен выезд за границу, однако руководство Рады не подписывает заграничные командировки нардепам.

Как сообщает РБК-Украина, глава фракции Слуга народа Евгения Кравчук рассказала о том, что всех нардепов-"слуг" просят прибыть на заседание фракции, которое должно состояться 14 февраля. Депутатам не запрещено покидать территорию Украины, однако глава ВР Руслан Стефанчук не подписывает заграничные командировки. При этом всех депутатов призывают остаться в стране.

Читайте такжеЗеленский в ближайшие часы обсудит с Байденом угрозу военного вторжения России в Украину"Помешать гражданину, который не под мерой пресечения, пересечь границу невозможно. Но всех убедительно попросили быть на пленарной неделе в Раде и на фракции в понедельник", - сказала Кравчук.

Кроме того, она добавила, что те парламентарии, которые сейчас пребывают за границей, в срочном порядке возвращаются в Украину, чтобы не оказаться в ситуации, когда отменят рейсы.

"Сложно представить нардепа из любой украинской партии, который постарается покинуть страну, вместо работы в парламенте, это аморально", - подчеркнула Евгения Кравчук.

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В Офисе президента и Раде призывают нардепов вернуться в Украину до ночи 14 февраля

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на своих собеседников в Слуге народа, Офис президента и руководство Рады призывают всех народных депутатов, которые находятся за границей, до ночи, 14 февраля, вернуться на территорию Украины.

Согласно данным журналистов на утро, 13 февраля, за рубежом были 37 парламентариев, половина из них – депутаты от фракции власти Слуга народа.

При этом еще в субботу, 12 февраля, стало известно, что спикер Рады Стефанчук сделал заявление о непрерывной работе парламента в режиме 24/7. Он отдельно обратился ко всем руководителям фракции, чтобы они обеспечили максимальную явку депутатов на заседания Верховной Рады.

Угроза военного вторжения России в Украину

Журналисты британского издания The Guardian ранее сообщили, что президент США Байден в телефонном разговоре с лидерами ЕС и НАТО якобы заявил о готовности России к военному вторжению в Украину уже в ближайшие дни. По данным СМИ, операция может начаться с авиаударов.

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин в субботу, 12 февраля, провели телефонные переговоры. По итогам дискуссии в Вашингтоне заявили, что в Белом доме не знают, принял ли Путин окончательное решение о военном вторжении в Украину.

По данным Украинской правды, международные страховые компании с 14 февраля временно приостанавливают страховку самолетов для полетов над Украиной в связи с высоким риском начала военных действий. По этой причине авиакомпании прекратят полеты в авиапространстве украинского государства.

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