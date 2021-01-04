Эксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает Путина

"Королева" Зеленский абсолютно утраивает Путина / Reuters

Нынешний президент Владимир Зеленский абсолютно устраивает Россию, так как слабый президент в Украине выгоден Кремлю. Поэтому Зеленскому нужно опасаться не российского лидера Владимира Путина, а Петра Порошенко, считает политический аналитик Александр Кочетков.

И Порошенко, и Виктор Медведчук всеми силами пытаются добиться реванша. Это большая проблема для Зеленского. И, по словам эксперта, пока незаметно, что нынешний президент готов с этой задачей справиться.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как Украина будет давить на Россию"Для реваншистов, в частности, для Медведчука, не стоит цель – убрать Зеленского. Потому что Владимир Александрович и Медведчука, и Россию абсолютно устраивает. Слабый президент Украины выгоден им, потому что, оставаясь на посту, ни на что не влияет, как английская королева. При таких обстоятельствах все решается Верховной Радой и Кабинетом министров, который формирует та же Верховная Рада, а все процессы будут происходить мимо президента", – пояснил Кочетков в комментарии Главреду.

А вот для Порошенко Зеленский является помехой чисто психологической.

Политический аналитик допускает, что в следующем году Зеленский потеряет всё свое влияние на события в Украине. При этом он добавил, что отстранить его от должности будет практически невозможно.

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