Эксперт объяснил провал планов Путина и России по Украине

Информационная кампания по "ЛДНР" плохо воспринимается даже в России, что вредит имперским амбициям Путина - эксперт / Reuters

Попытки России сделать "ДНР" и "ЛНР" субъектами переговоров провалились. Российская информационная кампания по Донбассу плохо воспринимается даже внутри страны. Это наносит урон по имперским амбициям Москвы и Владимира Путина.

Об этом заявил директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя попытку России провести переговоры при Совбезе ООН с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР" по "формуле Аррии".

По его словам, Украина как государство, против которого был совершен акт агрессии, может проводить переговоры только с Россией. Российская пропаганда пытается сделать "ЛДНР" субъектами переговорного процесса, однако такая задача оказалась провальной.

"Российская пропаганда хочет закрутить новую спираль против Украины, но весь их бред о том, что некие "республики" на Донбассе могут иметь какую-то субъектность - полностью обанкротились. Где, простите, "Новороссия", которую Путин обещал своим гражданам, где эти "имперские" амбиции? Все схлопнулось", - считает Кочевенко.Читайте такжеВ России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"

Также он подчеркнул, что информационная работа по популяризации "ДНР" и "ЛНР" в российском пространстве также провалилась – россияне не понимают, откуда взялись "две республики", а все подобные маневры воспринимаются как попытка Кремля отвлечь внимание людей от проблем в самой России.

Переговоры по Донбассу